Transportvirksomhed i Jyderup er endt som en sag hos Skifteretten i Holbæk

Onsdag 9. april 2025 kl: 09:24

Af: Redaktionen Statstidende skriver, at Nordens Transport & Logistisk ApS med CVR-nummer 43655183 er blevet taget under konkursbehandling på baggrund af en konkursbegæring, som Skifteretten modtog 17. marts.

Statstidende skriver videre, at advokat Boris K. Frederiksen, der har adresse på Kalvebod Brygge i København, er udpeget som kurator.









Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.









Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 4. april.







Et tjek af selskabets senest offentliggjorte regnskab afsluttet pr. 31. december 2024 viser, at selskabet kom ud af sidste år med et resultat på 319.000 kroner før skat og 249.000 efter skat. Egenkapitalen var på 289.000 kroner, mens balancen var på 613.000 kroner.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.