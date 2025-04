Transportministeren åbner for tungere lastbiler på vejene - og godt halvandet år

Tirsdag 8. april 2025 kl: 10:28

Af: Redaktionen De seneste år - både under den nuværende SVM-Regering og den foregående S-regeringer - har der været arbejdet på at skabe grundlag for, at kapaciteten i transportsektoren og infrastrukturen udnyttes bedre.Det seneste tiltag er at øge totalvægten for syv-akslede vogntog, så de kan have to ton mere med på ladet.- Vi skruer på alle de håndtag, vi har for at gøre det nemmere og fleksibelt at fragte gods i Danmark. Med længere lastbiler, der kan køre med flere kg, kan den enkelte chauffør levere flere varer, og det giver gevinster både for økonomien og for klimaet. Nu tillader vi, at syv-akslede lastbiler kan køre med to ton ekstra gods, så godstransporten effektiviseres, siger transportminister Thomas Danielsen (V).Forøgelsen af vægtgrænsen for syv-akslede lastbiler træder i kraft 1. januar 2027. Tiltaget vil medføre et øget slid på vejene, som finansieres af restmidler fra aftalen om Kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, hvor det blev besluttet at kompensere erhvervet blandt andet med ændringer i de nationale regler om vægt og dimensionering af lastbiler i vejgodstransporten. Der anvendes desuden varige midler fra aftalekredsen bag aftale om deludmøntning af grøn fond til grøn omstilling og effektivisering af vejgodstransporten til at finansiere det varige slid på vejene.Ud over den øgede totalvægt for syvakslede vogntog bliver den maksimale højde øget fra de nuværende 4,0 meter til 4,2 meter.Ifølge Transportministeriet vurderes det, at de to nye tiltag vil bidrage med besparelser for transportbranchen i omegnen af 500 millioner kroner årligt, når omstillingen er fuldt indfaset.