Uddannelsesråd har fået ny sekretariatschef

Fredag 4. april 2025 kl: 15:18

Morten Ørnsholt er ansat som sekretariatschef i TUR.

Af: Redaktionen - Vi ser frem til at samarbejde med Morten om ledelsen af Transporterhvervets Uddannelser. Virksomhederne i transportbranchen står over for et stort rekrutteringsbehov, og der er ny lovgivning på vej på uddannelsesområdet, som også vil få indflydelse på skolerne. Derfor er det helt afgørende, at vi har erfarne kræfter som Morten på posten som sekretariatschef, siger Michael Boas Pedersen, der er formand for TUR's bestyrelse og chefkonsulent i Dl.Tidligere har Morten Ørnsholt været sekretariatschef i Industriens Uddannelser, hvor han blandt andet havde ansvar for sekretariatsbetjeningen af Metalindustriens Uddannelsesudvalg samt en række andre faglige udvalg og efteruddannelsesudvalg. Han har også arbejdet med uddannelse og regionalforeninger i Dansk Industri.









Med sine mange års erfaring med ledelse, administration og udvikling inden for de erhvervsrettede uddannelser har Morten Ørnsholt oparbejdet kendskab til erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser samt til arbejdsmarkedets parter på uddannelsesområdet.





- Der sker lige nu en stor udvikling på erhvervsuddannelsesområdet og inden for AMU. Samtidig bliver medarbejderne i branchen mødt af nye krav. Derfor er det af stor værdi, at vi nu kan trække på Mortens store erfaring med både sekretariatsbetjening og fra STUK, som vil være med til at sikre en høj kvalitet af transportuddannelserne, siger Kim Poder, der er næstformand for TUR's bestyrelse og forhandlingssekretær i 3F Transport.





Morten Ørnsholt er uddannet cand.scient. pol. og har gennemført løbende efteruddannelse indenfor ledelse. Han har arbejdet med en lang række driftsopgaver, udviklingsprojekter, konferencer, events, strategisk planlægning og har stor erfaring med udvalgsbetjening og sekretariatsledelse.





- Transporterhvervet er en af de vigtige grundpiller i vores samfund, og det er afgørende, at branchen har adgang til de rette kompetencer. Jeg glæder mig til at samarbejde med TURs bestyrelse, udvalg og sekretariat samt med skolerne, uddannelsescentrene og STUK om at udvikle og fremtidssikre transportuddannelserne, siger Morten Ørnsholt.









