Madbude i Roskilde havde orden i deres papirer

EFTER KONTROL:

Tirsdag 1. april 2025 kl: 12:33

Af: Redaktionen

Målet var at undersøge, om de personer, der arbejdede som bude for et madudbringningsfirma, havde de nødvendige arbejds- og opholdstilladelser.









Politiet kontrollerede i alt blev ni bude og kunne konstatere, at de alle havde orden i deres papirer.





