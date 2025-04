Tungvognskontrol udløste fartbøder til hurtigtkørende forbipassagerende

Tirsdag 1. april 2025 kl: 12:28

Af: Redaktionen Nordjyllands Politi peger på, at kontrolstedet er at betragte som en arbejdsplads og hastigheden var derfor sænket til 50 km/t.Men flere bilister havde så travlt med at komme forbi, at politiet satte en fartkontrol op - og gav efterfølgende bilister 12 klip og én betinget frakendelse af kørekortet.