Chauffør havde ild i læsset - og læssede af på p-plads

Fredag 28. marts 2025 kl: 10:07

Af: Redaktionen Chaufføren havde kort tid forinden læsset metalaffaldet og havde så opdaget, at der var opstået ild - formodenligt ved, at noget plastaffald havde antændt sig selv.Efter at have reddet sin bil, ringede chaufføren så til Midt og Sydsjællands Brand og Redning, som kom og fik styr på det brændende affald i løbet af kort tid.