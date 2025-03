Lastbilproducent præsenterer en helt CO2-venlig by

Torsdag 27. marts 2025 kl: 12:20

Industrisegmenter:

Brugsområder:

Tal fra The Good City - marts 2025:

0 tons CO2

6 segmenter

29 anvendelsesområder

2.200 elektriske Renault Trucks-lastbiler i drift (≥16 t)

45.000,000 km tilbagelagt af elektriske Renault Trucks-lastbiler

44.000 t CO2 sparet (svarende til de årlige udledninger fra en by med 5.000 indbyggere)

Af: Redaktionen The Good City viser, hvordan el-drevne løsninger kan forbedre både livs- og arbejdsvilkår og dermed give en mere rolig, ren og attraktiv by.Ud over at vise, hvordan elektromobilitet fungerer i virkeligheden, giver eksemplerne på online-platformen også et kig ind i fremtidens by, hvor udbredt anvendelse af batterielektriske løsninger sikrer både vareforsyning og affaldsindsamling og samtidig fremmer en bedre sameksistens mellem køretøjer og byens borgere.The Good City, der findes på følgende net-adresse - www.renault-trucks.com/en/welcome-good-city - er en ny, innovativ online platform, der er åben for alle. Byen, der i øjeblikket "ligger i Frankrig og i England" er designet som en interaktiv oplevelse på engelsk eller fransk og tilbyder intuitiv navigation i to udforskningsniveauer:Bygnings- og anlægsarbejde i byen, regional distribution, affaldsindsamling, handel og håndværk, vejvedligeholdelse & grønne områder samt urban logistikInden for hvert område viser videoreportager, hvordan Renault Trucks' elektriske køretøjer indgår i hverdagen hos transportvirksomheder, håndværkere og kommunale aktører uanset, om det drejer sig om tunge lastbiler fra 16 til 50 tons, om lette erhvervskøretøjer eller ladcykler.Platformen vil løbende blive udvidet med nye eksempler.





Støjniveauet falder. Luftkvaliteten forbedres. Nemmere adgang til bymidten. Bedre arbejdsmiljø for chauffører. Og en højere livskvalitet for borgerne. Fordelene ved elektromobilitet rækker langt ud over transportsektoren.



