Fredag 14. marts 2025 kl: 12:07

Letbanen mellem Grenaa, Aarhus og Odder: 10 procent

Midtjyske Jernbaner: 9 procent

Bybusser i Struer Kommune: 43 procent

Hos Midttrafik peger man på, at på de regionale ruter er passagertallet stort set uændret på trods af besparelserne i sommeren 2023. Det skyldes, at passagerfremgang på en række af de store hovedruter opvejer tabet på ruter med besparelser.

Af: Redaktionen Midttrafik opretholder med de godt 55 millioner passagerer samme passagerantal som i 2023, selvom en række besparelser har betydet færre busafgange. Besparelser på busserne i både 2023 og 2024 har betydet en nedgang af køreplantimer på fire procent i hele Midttrafiks område.Selvom antallet af passagerer ligger på omtrent samme niveau som i 2023, er passagerfordelingen anderledes. Midttrafik oplyser, at der har været passagerfremgang de steder, hvor der ikke er gennemført besparelser.- Den kollektive trafik har haft nogle hårde år med først covid-19, høje energipriser og besparelser. Vi har virkelig kæmpet for at både fastholde og tiltrække nye kunder med kampagner, nye billet-tiltag og ikke mindst god og stabil drift. Derfor er vi superglade for, at kunderne igen vælger os til. Vi er optimistiske for fremtiden og vil selvfølgelig fortsætte vores arbejde med at gøre den kollektiv trafik attraktiv for flere, siger Midttrafiks direktør, Lars Berg.Passagerer pr. køreplantime rammer niveauet før corona-tiden Midttrafik fremhæver, at antallet af passagerer pr. køreplantime er steget med fire procent i forhold til 2023. Midttrafiks ruter havde i gennemsnit 34 påstigere pr. køreplantime sidste år, hvilket svarer til niveauet i 2019 - før coronatidens rejserestriktioner.Passagerfremgangen er fordelt bredt over flere kommuner og Region Midtjylland, men følgende steder var der sidste år særlig fremgang i forhold til 2023: