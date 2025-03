Trafikselskab i Østdanmark kørte frem i 2024 med en vækst på 1,8 millioner passagerer

Tirsdag 11. marts 2025 kl: 10:46

Af: Redaktionen

I 2024 rejste 171,8 millioner passagerer med trafikselskabet Movia's busser og lokalbaner, hvilket var en stigning på 1,8 millioner passagerer i forhold til 2023. Det viser selskabets årsrapport for 2024.









Hos Movia fremhæver man, at selvom taksterne i den offentlige transport blev justeret med 10,3 procent i januar 2024, ser det ikke ud til, at stigningen har haft indflydelse på passagertallet. Det får Movia til at konkludere, at den kollektive trafik på Sjælland er tilbage på sporet efter passagertabene under og efter coronatiden.









- Det er glædeligt at se, at den kollektive trafik på Sjælland er på rette vej efter en turbulent periode. På trods af forlydender om det modsatte fastholder busserne deres passagerer, også uden for de store byer. Samtidig har vi i det forgangne år sat handling bag vores ambitioner med den grønne omstilling. Allerede nu kører halvdelen af vores busflåde på el - langt tidligere end planlagt, siger Movias bestyrelsesformand og borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S).









- Vi er godt på vej mod en fremtid, hvor flere vælger kollektiv transport til, så vi både reducerer trængslen på vejene og gavner miljøet, siger hun videre.









Movia forventer, at over 90 procent af selskabets omkring 1.100 busser vil køre på el i 2030 - resten fossilfrit. I 2025 vil alle nye personbiler i flextrafikken køre på el, og senest i 2030 vil alle biler være el-biler. Alle nye større flexbiler kører på el fra senest 2030, og alle nye lokaltog skal være eldrevne.





Økomisk politik har holdt udgifterne nede

Movia's bestyrelse har siden 2017 haft en stram økonomisk politik for interne omkostninger, og det betyder, at udgifter til eksempelvis kunde- og trafikservice, udviklingsprojekter og administration i 2025 vil være 120 millioner kroner lavere end i 2016. Særligt overgangen fra det fysiske Rejsekort til Rejsekort som app forventes at bidrage til yderligere besparelser i de kommende år.





Movia's indtægter er fra 2023 til 2024 steget med 208 millioner kroner til i alt 2.143 millioner kroner, hvilket svarer til en stigning på 11 procent. Hovedårsagen til stigningen var takstreguleringen i januar 2024 på 10,3 procent og passagervæksten på 1 procent.









- Stigningen i passagertallet vidner om, at busser og lokalbaner spiller en central rolle i at sikre mobilitet for borgere i både byer og landdistrikter. Borgerne er optaget af, at de kan regne med deres bus og deres lokaltog, og servicen er meget vigtig for lokalsamfund, kommuner og regioner, siger næstformand i Movia og borgmester i Sorø, Gert Jørgensen (K) og tilføjer:









- I 2025 fortsætter vi det strategiske arbejde for at sikre en kollektiv trafik, der både er attraktiv for borgerne i vores kommuner og regioner, og som også er økonomisk ansvarlig og klimavenlig.





Kort om Movia's årsrapport 2024:

Movia's passagertal for bus og lokalbaner lå i 2024 1,8 millioner eller 1 procent over passagertallet i 2023

Væksten skete først og fremmest i bustrafikken i hovedstadsområdet i første halvår, hvor der var 5,7 procent flere passagerer end i 1. halvår 2023

Regnes flextrafikken med i antallet af passagerer, var havde Movia i 2024 samlet 175,5 millioner passagerer

Movia har siden 2018 fået 39 millioner færre passagerer, men hovedparten (25 - 30 millioner) er flyttet til metroen i takt med, at Cityringen, herunder Nordhavns - og Sydhavnsmetrolinjerne, er taget i brug





her: Interesserede kan læse Movia's årsrapport for 2024





















