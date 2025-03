Partybusser fik forbud mod at køre videre

EFTER KONTROL:

Mandag 10. marts 2025 kl: 13:01

Lidt fra fra fredagens kontrol:

En bus havde fejl og mangler i form af manglende afmærkning af nødudgangsvindue. Der manglede at blive betalt vægtafgift, og bussen bremsede skævt på den ene aksel. Bussen, der havde været til syn dagen før, fik forbud mod at køre med passagerer og blev indkaldt til nyt syn

En bus manglede nødudgangsvinduer i den ene side og havde desuden lygter, der ikke virkede. Den fik forbud mod at køre med passagerer og blev indkaldt til syn

En ledbus havde ikke udbedret manglende gelænder og håndgreb, som blev påpeget ved det seneste periodiske syn for tre måneder siden. Desuden var bussens led ikke beskyttet tilstrækkeligt for at undgå, at passagererne kunne komme til skade. Bussen havde desuden kraftigt oliespild, en revne i forruden og rust i den ene aksel. Den fik forbud mod at køre med passagerer og blev indkaldt til syn

En ledbus havde en gennemtæret tværstiver ved den ene aksel. Ved drejepladen, hvor bussens led hænger sammen, var der hul i gulvet, hvilket gav risiko for at passagerne kunne komme til skade. Bussen fik forbud mod at køre med passagerer og blev indkaldt til syn

En bus havde fejl på to nødudgangsvinduer og flere vinduer manglede piktogrammer. Derudover kunne nødudgangsdøren ikke åbnes udefra. Bussen fik forbud mod at køre med passagerer og blev indkaldt til syn

En bus havde en sikkerhedskritisk fejl, da bremserne ikke virkede på den ene aksel. Sidemarkeringslygter og baglygter i den ene side af bussen virkede heller ikke. Den ene vinduesvasker virkede ikke, der manglede en nummerplade og den nummerplade, der var der, blev inddraget på stedet

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politis tungvognscenter gennemførte fredag en kontrol af partybusser i København. Kontrollen blev gennemført sammen med Københavns Politis færdselsafdeling og Færdselsstyrelsen og resulterede i, at flere partybusser, der forud for kontrollen havde kørt med passagerer, fik forbud mod at køre videreUnder kontrollen kontrollerede politi og medarbejdere fra Færdselsstyrelsen syv partybusser samt en almindelig bus. Seks af busserne blev tjekket på politiets bremseprøvestand, og fem af dem fik forbud mod at køre videre med passagerer og en fik inddraget nummerpladerne på stedet.- Vi gennemfører kontrollerne for at sikre, at busser, der kører rundt om natten med berusede passagerer, er i ordentlig stand. Vi må desværre konstatere, at der ikke er sket nogen forbedring overhovedet, siden vi sidst lavede en kontrol. Det var bestemt ikke det resultat, som vi havde håbet på. Derfor kommer vi til at fortsætte kontrollerne af den her branche, for vi er faktisk lidt bekymrede for passagerernes sikkerhed, siger politikommissær Henrik Haensel fra færdselsafdelingen i Midt- og Vestsjællands Politi.





Derudover var der sager om chauffører, der ikke var ansat, ikke havde chaufføruddannelsesbevis med eller hvor der var uregelmæssigheder i forhold til deres kørekort.









