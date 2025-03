Spilreklamer i og på busser bliver forbudt på Sjælland

Mandag 10. marts 2025 kl: 12:48

Fakta:

Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab og Fynbus har tidligere fjernet muligheden for at reklamere for pengespil på og i deres busser

Movia har igennem en årrække henvendt sig til skiftende skatteministre for at få lavet ens regler for spilreklamer i det offentlige rum

Bestyrelsen i Movia har været tilbageholdende med at indføre særlige regler for reklamer i busserne, da bestyrelsens holdning har været, at hvis der ikke er ens regler for spilreklamer i det offentlige rum, vil reklamerne flytte til eksempelvis læskure og/eller billboards, hvis reklamerne udelukkende er forbudt i busserne

Movia er ejet af 45 kommuner og de to regioner på Sjælland. En række af disse har opfordret Movia til at forbyde reklamer for pengespil på og i busserne

Udelukkelse af spilreklamer skerved en tilpasning af Movia's reklameregler. De nye regler træder i kraft 1. september 2025

I en nyere analyse fra Spillemyndigheden (november 2023) fremgår det, at ca. 32.000 unge mellem 15-17 år har spillet om penge online indenfor det seneste år, selvom aldersgrænsen for spil er 18 år.







I en nyere analyse fra Spillemyndigheden (november 2023) fremgår det, at ca. 32.000 unge mellem 15-17 år har spillet om penge online indenfor det seneste år, selvom aldersgrænsen for spil er 18 år.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Baggrunden for, at bestyrelsen i Movia har haft spilreklamer i og på busser på dagsordenen er, at flere af Movia's ejerkommuner og -regioner i de senere år har opfordret til et forbud mod spilreklamer på busserne. Samtidig har Movia's bestyrelse gentagne gange opfordret de skiftende skatteministre til at indføre fælles regler for spilreklamer i det offentlige rum. Da en afklaring i Folketinget lader vente på sig, har Movia derfor valgt selv at handle og fjerne muligheden for at reklamere for pengespil i og på busserne.- Vi har lyttet til de mange henvendelser fra kommuner og regioner, som ønsker en strammere regulering af spilreklamer. Vi har et ansvar som offentligt trafikselskab, og vi ønsker ikke, at vores busser bidrager til et voksende samfundsproblem, siger Movias bestyrelsesformand, borgmester i Hillerød, Kirsten Jensen (S).Movia følger med forbuddet i sporene på andre trafikselskaber som Midttrafik, Nordjyllands Trafikselskab og Fynbus, der i dag har indført lignende begrænsninger.- Vores busser og tog er en vigtig del af det offentlige rum. Vi ved, at spilreklamer især påvirker unge og udsatte grupper, og derfor mener vi, at det er den rigtige beslutning at fjerne spilreklamerne, siger næstformand i Movia, borgmester i Sorø, Gert Jørgensen (K).Ændringen sker gennem en tilpasning af Movia's reklameregler, som gælder for operatører og reklameselskaber. Movia har orienteret de relevante parter og sikrer et passende varsel, så de kan tilpasse sig de nye regler.