Vognmandsorganisation og fagforbund fornyer overenskomst

Fredag 7. marts 2025 kl: 11:16

Af: Redaktionen Aftalen, der ligger på linie med overenskomstaftalen mellem 3F og Dansk Industri og 3F og arbejdsgiverorganisationen ATL, betyder blandt andet, at normaltimelønnen, betalingssatserne for lærlinge og genesatserne stiger hen over en treårig periode.Endvidere ændres arbejdsgivers pensionsbidrag og bidraget til særlig opsparing i overenskomstperioden, ligesom der sker en forenkling af udbetaling af særlig opsparing.Udover ovennævnte er der også en ny mulighed for en supplerende vej til at blive faglært.Endelig nedsættes et udvalgsarbejde med henblik på at afsøge mulighederne for udarbejdelse af rammerne for, hvordan overenskomstparterne lokalt kan indgå aftaler om sammenlægning af de to halve fridage på 1. maj og Grundlovsdag.Interesserede kan læse mere om aftalen mellem DTL's arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen