Hver femte kvinde er udsat for hårdt psykisk arbejdsmiljø

Fredag 7. marts 2025 kl: 10:58

Af: Redaktionen

Analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser blandt andet:

Blandt kvindelige lønmodtagere har 20,3 procent et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Det vil sige, at hver femte kvindelige lønmodtager er udsat for vold, trusler om vold, mobning eller stress

Blandt mandlige lønmodtagere gælder det 14,8 procent svarende til hver syvende mandlige lønmodtager





Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har udarbejdet den nye analyse på baggrund af data fra Danmarks Statistik og Arbejdstilsynet.









- For rigtig mange danskere er deres arbejde forbundet med hårde psykiske arbejdsvilkår. Det gælder især blandt kvinderne, siger Kristoffer Lind Glavind, der er chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.









Kvinder mere udsat for vold og trusler end mænd

Analysen viser også, at kvinder er mere udsatte end mænd på tre parametre:

Vold og trusler

Arbejdsrelateret stress

Mobning





Kvinderne er især mere udsatte for vold og trusler om vold, end mænd er.





11,0 procent af kvinderne er udsat for vold og trusler om vold i forbindelse med deres arbejde. Blandt mændene er tallet 6,8 procent. Kvinder er udsat for vold og trusler i forbindelse med deres arbejde over dobbelt så mange gange som mænd.









- Når kvinder er mere udsat for vold og trusler, hænger det nok sammen med, at der er mange kvinder i omsorgsfagene, hvor man er tæt på borgerne. Det kan være på plejehjem og andre sociale institutioner, siger Kristoffer Lind Glavind.









På hele arbejdsmarkedet har omkring 300.000 danske lønmodtagere ifølge analysen et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Det svarer til flere end hver sjette lønmodtager (17,4 procent).









For at leve op til betegnelsen om hårdt psykisk arbejdsmiljø skal lønmodtageren enten være udsat for psykisk pressende situationer og vise symptomer på stress, eller være udsat for vold, trusler eller mobning på arbejdet og have depressive symptomer.









Definitionen følger belastningsindekset for psykisk arbejdsmiljø udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.









Analysens hovedkonklusioner:

20,3 procent af kvindelige lønmodtagere, svarende til godt hver femte, har et hårdt psykisk arbejdsmiljø. For mandlige lønmodtagere er tallet 14,8 procent, svarende til lidt over hver syvende

9,9 procent af kvindelige lønmodtagere er udsat for mobning på arbejdspladsen. For mænd er tallet 8,2 procent

11,0 procent af de kvindelige lønmodtagere er udsat for vold eller trusler om vold i forbindelse med arbejdet. For mandlige lønmodtagere er tallet 6,8 procent

12,4 procent af kvindelige lønmodtagere er udsat for arbejdsrelateret stress. Blandt mandlige lønmodtagere er tallet 9,3 procent









Interesserede kan læse analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd her:









