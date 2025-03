Varebil-model har sprintet i 30 år

Torsdag 6. marts 2025 kl: 11:53

30 år med Mercedes-Benz Sprinter

Lidt om Sprinteren gennem 30 år:



Ny pakke fejrer det bedste i Sprinter



Sprinteren i den nyeste version. (Illustration: Mercedes-Benz)

Af: Redaktionen Sprinteren, som den så ud i 1995. (Illustration: Mercedes-Benz)- Med Sprinteren har vi haft en ikonisk varebil i vores portefølje i nu 30 år. Globalt set forventer vi at nå milepælen om fem millioner solgte eksemplarer inden udgangen af året, siger Benedikt Conzelmann, der er Head of Sales, Marketing & Network Operations hos Mercedes-Benz Vans, Danmark.Han peger på, at Sprinter altid været en stor succes i Danmark. Der er totalt solgt over 57.100 varebiler med Mercedes-Benz' Sprinter-navn herhjemme, hvilket gør den til den mest solgte bil i segmentet for store varebiler.- De seneste år har vi kunnet øge vores tilstedeværelse i markedet, og har samtidig mærket en stigende interesse for både de traditionelle, men også elektriske udgaver af Sprinteren, efter den blev tilgængelig som eSprinter for fem år siden og fik en større opdatering i 2024. Vi forventer at specielt efterspørgslen efter den el-drevne version vil stige i den kommende tid, og vi ser frem til at skabe grundlaget for de næste milepæle for både Sprinter og eSprinter, siger Benedikt Conzelmann.Siden 1995 har hver femte varebil i Danmark solgt i det segment, hvor modellen hører til, været en Mercedes-Benz Sprinter (21 procent af totalsalget), i 2024 var det knap hver tredje (32 procent).Sprinteren bygges på tre kontinenter i henholdsvis Nordamerika, Sydamerika og Europa, og biler specifikt til det europæiske marked og dermed også Danmark produceres i Düsseldorf og Berlin.Sprinteren havde premiere i foråret 1995 i Tyskland som arvtager fra Mercedes-Benz' T1/TN-modeller og var den første varebil, som havde et kaldenavn, der ikke blot bestod af bogstaver og talkoder.I Danmark blev Sprinteren storrost i medierne, hvor Berlingske blandt andet skrev: ”Sikkerhed og komfort som i en personbil... Den store turbomotor er en ren fornøjelse i trækkraft...”, og i Børsen hed det sig, at ”Sprinter er en fornøjelse at køre... Distancerer sig markant fra især de andre europæiske konkurrenter”.Kombinationen af baghjulstræk, moderne chassis med uafhængigt forhjulsophæng og kraftige motorer var noget specielt på den tid. Samtidig satte bilen nye standarder for sikkerhed med blandt andet skivebremser på alle hjul, ABS-bremsesystem og højde-justerbare tre-punkt sikkerhedsseler som standard.Fra 2006 kom Sprinteren med tre forskellige akselafstande, fire længder, tre tag-højder og en totalvægt fra 3,0 til 5,0 tons. Derudover blev ESP-systemer introduceret, og i 2013 blev sikkerheden øget yderligere med Crosswind Assist, som var nogethelt nyt i varebiler.Tredje generation af Sprinter, der kom i 2018/2019, bød på MBUX (Mercedes-Benz User Experience) multimedie-system, som danner baggrund for central flådestyring og sted-baserede services, som især de professionelle kunder sætter stor pris på. På sikkerhedssiden så Distronic Active Distance Assist dagens lys, mens eSprinteren også kom til.I 2024 blev sammenhængen mellem energieffektivitet, rækkevidde og lasteevne styrket og gjorde den nuværende eSprinter til en alsidig ”all-rounder”, der tilbagelægger op til 440 kilometer på en opladning (WLTP). Med et opdateret MBUX-system og endnu flere sikkerhedsfunktioner og assistenter, er eSprinter og Sprinter det foretrukne valg blandt mange professionelle kunder. Som noget nyt forstår MBUX også dansk tale, så kunder let og bekvemt kan styre eksempelvis radio, sædevarme og navigation - uden at røre en finger.For at fejre 30 år med Sprinter introducerer Mercedes-Benz en specifik udstyrspakke, som samler alt det bedste i Sprinter. Interesserede kunder kan tilkøbe en 30-års jubilæumspakke, som blandt andet indeholder Distronic+, som selv holder hastigheden og afstand til forankørende biler, vægtjusterbart førersæde og læderrat, som er med til at skabe den komfortable totaloplevelse af bilen.