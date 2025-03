Varebiler får udvidet den daglige garanti

Torsdag 6. marts 2025 kl: 11:35

Af: Redaktionen Tidligere dækkede garantien kun drivlinjen i det tredje år, men nu får kunderne fuld garanti i hele perioden - op til tre år eller 200.000 kilometer, alt efter hvad der kommer først.- Vi er stolte af at kunne tilbyde vores kunder en endnu stærkere garanti på Iveco Daily. For de fleste af vores kunder er deres Daily en afgørende del af arbejdsdagen, og vi ved, hvor vigtigt det er at have økonomisk tryghed og en problemfri drift. Den udvidede garanti vidner også om vores egen tillid til bilens kvalitet og driftsikkerhed, siger Mette Nielsen, der er Country Sales Manager hos Hedin Nordic Truck Danmark.



Økonomisk tryghed og øget værdi

Den forbedrede garanti beskytter kunderne mod uventede reparationsomkostninger, der rækker udover den tidligere drivlinjegaranti.





- At kunne drive en flåde uden bekymringer om uforudsete mekaniske problemer giver en bedre ejeroplevelse og reducerer risikoen for uventede udgifter. Derudover kan en længere og mere omfattende garanti øge varebilernes gensalgsværdi, da en aktiv garanti gør dem mere attraktive på brugtbilsmarkedet, siger Mette Nielsen og fortsætter:





- At eje en varebil skal være en sikker investering. Med vores forbedrede garanti kan vores kunder være trygge ved, at deres køretøjer er fuldt beskyttede i hele garantiperioden, så de kan holde omkostningerne under kontrol og sikre en problemfri drift.







Iveco's nye garanti på Daily-modeller:

Fuld garanti i det tredie år (tidligere kun drivlinje)

Gælder for alle Iveco Daily-modeller, eksklusiv elektriske modeller

Dækker op til 3 år eller 200.000 km alt efter, hvad der kommer først

Omfatter ikke sliddele såsom vinduesviskere, batterier, filtre, bremseklodser, bremseskiver eller koblingskomponenter

Mulighed for tilkøb af fuldt dækkende servicekontrakt - eksempelvis 30.000 km årligt i tre år







