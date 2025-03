Svensk-dansk postkoncern lukker den sidste postkasse ved udgangen af i år

Torsdag 6. marts 2025 kl: 11:11

Det vil blive markeret på hver enkel postkasse i god tid, hvornår den bliver taget ned.

PostNord omdeler de sidste breve tirsdag 30. december 2025.

Alle postmærker, der er købt i 2024 - eller bliver købt i 2025 - kan refunderes i en begrænset periode i 2026, såfremt man ikke benytter dem i 2025.

Af: Redaktionen PostNord oplyser, at selskabet begynder at tage de 1.500 postkasser, der i dag er placeret rundt omkring i landet, ned. PostNord forventer, at alle postkasser er taget ned senest onsdag 31. december 2025.

- Vi har været danskernes postvæsen i 400 år, og derfor er det er en svær beslutning at binde sløjfe på den del af vores historie, siger Kim Pedersen, der er administrerende direktør i PostNord Danmark.









Han peger på, at den digitale udvikling har betydet, at da der i dag er meget få breve tilbage at dele ud i forhold til tidligere, er brevmarkedet ikke længere er rentabelt.









- Vi skal være der, hvor danskerne har mest brug for os, og i dag er hjertet af vores forretning pakker. Vi har allerede en stærk position inden for pakker, og med en voksende e-handel har vi et godt fundament for at tage yderligere del i den vækst. Det potentiale skal vi indfri og folde ud, så vi bliver endnu dygtigere til pakker til gavn for alle danskere og på tværs af Norden, siger han videre.









PostNords aktiviteter på brevmarkedet i Sverige fortsætter uændret.



















Antallet af breve, som PostNord har håndteret, er faldet med 90 procent siden 2000. Tallet er i millioner breve.



(Kilde og illustration: PostNord) Når PostNord lukker for postomdelingen ved årets udgang, bliver der mere plads til andre operatører - her er Dao, der er ejet af de danske dagblade, i dag PostNord's største konkurrent.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.