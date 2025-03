App som billet-betaler bliver også brugt uden for Hovedstadsområdet

Roskilde, Køge og Helsingørs bybusser:

Vestsjælland:

R-busser:

Sydsjælland:

Lolland og Falster:

Fakta om Rejsekort som app i Movia's busser:

Rejsekort som app er blevet brugt godt 4,3 millioner gange i Movia's busser siden lanceringen i september sidste år - inklusiv en testperiode med et begrænset antal brugere

Hver fjerde Rejsekort-kunde i Movia bruger Rejsekort som app til at tjekke ind og ud med

Senere på året bliver det muligt for børn, unge, personer med handicap og førtidspensionister at rejse med den rette rabat direkte i app'en









Af: Redaktionen - Det er selvfølgelig ikke overraskende, at vi ser flittig brug af Rejsekort som app i de store buslinier i hovedstadsområdet, hvor vi også har flest passagerer. Her kan man virkelig udnytte app'ens funktioner - at den eksempelvis selv registrerer, når du skifter fra bussen til metro og S-tog eller omvendt, siger Stine Sander, der er direktør for kunder og kommunikation i Movia.- At passagererne andre steder i Movia's område også ser en fordel i at bruge Rejsekort som app, er blot et bevis på, at app'en fungerer og er blevet taget godt imod. Derfor ser vi også frem til, at endnu flere passagerer kan få glæde af Rejsekort som app, når der løbende åbnes for flere funktioner, siger hun videre.Movia har i forbindelse med tjekket af, hvor mange der tjekker ind og ud med Rejsekort som app, set på, hvordan det ser ud i områder uden for Hovedstaden:Passagerne i buslinie 201A i Roskilde-området og 101A i Køge har brugt Rejsekort som app henholdsvis 25.000 og 23.000 gange, mens buslinie 801A's passagerer i Helsingør har svirpet i app'en 20.000 gange.På Vestsjælland er topscoreren buslinie 901 i Slagelse, hvor passagererne har brugt app'en 11.000 gange, mens passagererne i buslinie 501A i Holbæk tegner sig for 10.000 app-rejser.Movia's passagerer i de store sjællandske buslinier, der kører på tværs af regionen, har også taget app'en i brug. På buslinierne 430R, 460R, 480R og 240 er Rejsekort som app brugt mellem 6.500 og 8.500 gange.Her er det passagererne i buslinie 630R, der har brugt app'en flest gange. På strækningen mellem Faxe Ladeplads og Næstved er der registreret 6.000 app-rejser. Næsten lige så mange - 5.800 - har købt billet med Rejsekort som app i buslinie 660R mellem Vordingborg og Stege.Passagererne på buslinie 720R, der kører mellem Maribo og Rødby Færge, har brugt Rejsekort som app 4.200 gange. De rejsende med bybuslinien 701 i Nykøbing Falster har brugt app'en 3.800 gange, og linien er dermed topscoreren på Falster.