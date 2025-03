Fly fragtede mere luftfragt til og fra Billund

Onsdag 5. marts 2025 kl: 15:04

Af: Redaktionen

- Samtidig ser vi ind i flere spændende perspektiver, hvor blandt andet E-commerce ser interessant ud. Det er et globalt vækstområde, hvor Billund Lufthavn har en god mulighed for at tage markedsandele, uddyber han.









Februar bød på et forventet fald i fragtmængderne på 7,7 procent målt mod samme måned i fjor. I alt blev 6.321 tons luftfragtet fragtet til og fra Billund i februar i år mod 6.847 i februar.









På eksportsiden håndterede Billuns Lufthavn 4.742 ton luftfragt i februar i år og 1.579 ton på importsiden. I februar sidste år var de tilsvarende tal 5.007 ton og 1.840 ton.

