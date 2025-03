Rabat på Pendlerkort forsvinder 1. april

Onsdag 5. marts 2025 kl: 13:34

Af: Redaktionen

Hvis man skal forny sit Pendlerkort tirsdag 1. april og fremover, kan man vælge perioder på mellem. 30 og 180 dage ligesom i dag. Den eneste forskel er, at man ikke får rabat, hvis man vælger en periode på 180 dage. Man kan fortsat vælge, om man vil have ens Pendlerkort på et plastkort eller i app'en Rejsebillet.









Hvis man har oprettet en fornyelsesaftale til ens Pendlerkort, forsvinder den sammen med rabatmuligheden. Pendlerkort vil derfor ikke blive fornyet automatisk, når den nuværende gyldighedsperiode udløber.









Hvis man fortsat gerne vil have sit Pendlerkort fornyet automatisk, skal man oprette en ny fornyelsesaftale, når man bestiller en ny periode til sit kort.





