Fransk lastbilproducent oplevede stigende markedsandele

Onsdag 5. marts 2025 kl: 13:22

Europa: 50.444

Resten af verden: 6.454

Af: Redaktionen Efter flere års vækst kørte markedet for lastbiler sidste år ind på et mere normaliseret med en opbremsning i godstransport og byggeaktiviteterne. På trods af en kompleks økonomisk og geopolitisk kontekst har Renault Trucks formået at styrke sin position i Europa (EU-landene plus Storbritannien, Norge og Schweiz) og øget sin markedsandel med knap ét procentpoint til 9,1 procent på markedet for lastbiler over 16 ton. I Frankrig har Renault Trucks opnået en markedsandel på 29,7 procent i samme segment.I 2024 leverede Renault Trucks 56.898 køretøjer:



Fordelt efter vægt :

Medium og Heavy Duty: 36.749

Lette køretøjer (LCV): 20.149



Elektriske køretøjer - Total: 1.628

Medium og Heavy Duty: 1.003

Lette køretøjer: 625



På markedet for brugte lastbiler opnåede Renault Trucks sidste år en vækst på 7.127 solgte køretøjer, hvilket repræsenterede en stigning på 21 procent i forhold til året før. I 2024 blev også året, hvor elektriske lastbiler fra Renault Trucks' kørte ind på markedet for brugte lastbiler. Samtidig nåede Renault Trucks sin første homologering af en elektrisk ombygget lastbil.





I 2024 fakturerede Renault Trucks i alt 1.628 elektriske køretøjer. I segmentet over 16 ton elektriske køretøjer øgede Renault Trucks sin markedsandel med ét procentpoint til 24,2 procent - en vækstrate, der var tre gange højere end markedet (4,6 procent sammenlignet med 1,5 procent for sektoren som helhed i anden halvdel af 2024).





Renault Trucks kunne sidste år notere en stigning på 36 procent på ordre på elektriske lastbiler og nåede op på godt 2.000 enheder. P den baggrund forventer Renault Trucks at fastholde sin position inden for elektromobilitet i 2025.





Renault Trucks peger i den anledning på, at 2025 vil blive præget af en udvidelse af modelserien med lanceringen af en elektrisk trækker med en rækkevidde på op til 600 kilometer samt introduktionen af de fremtidige Flexis erhvervskøretøjer.





Renault Trucks, der er en del af AB Volvo-koncernen og dermed søsterselskab til Volvo Trucks, tilbyder elektriske transportløsninger i Europa fra 650 kg e-cargo ladcykler til lastbiler med totalvægte på 50 tons.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.