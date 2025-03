Vejene fik mindre salt

Tirsdag 4. marts 2025 kl: 12:36

Af: Redaktionen

Frem til 1. marts har Vejdirektoratet brugt 33.278 ton salt på de statslige veje. Det er noget lavere end gennemsnittet på 41.600 tons. Samtidig er der gennemført 63 landsdækkende saltninger, hvor hele vejnettet er blevet saltet på én gang. Det er færre end gennemsnittet på 79 saltninger.









Behovet for snerydning har også været mindre med 70 timer pr. 100 kilometer kørebanespor, hvor tallet sidste vinter var på 242 timer, mens gennemsnittet er på 85 timer.









- Vi har haft en forholdsvis mild vinter, og det har selvfølgelig haft stor betydning for vores indsats på vejene. Men selv når vinteren er mild, vil der opstå situationer, hvor der hurtigt skal rykkes ud, og derfor har beredskabet været i fuld funktion hele sæsonen, og det vil de fortsætte med helt frem til slutningen af april, siger Freddy Emil Knudsen fra Vejdirektoratets vintertjeneste.









Vognmændene var klar

Selvom vinteren har været mild, har der stadig været glatføre og behov for at sikre vejnettet. De vognmænd og chauffører, der udfører saltning og snerydning for Vejdirektoratet, har endnu en gang vist stor dedikation.









- Vi ser, at vores chauffører i gennemsnit er på vejene inden for 30 minutter, selvom kravene ligger på mellem 90 og 120 minutter afhængigt af tidspunktet på døgnet. Det vidner om et stærkt beredskab og et stort engagement fra de folk, der sørger for, at vi kan færdes sikkert uanset vejret, siger Freddy Emil Knudsen.









Mild vinter kræver stadig fokus

Færre dage med sne og frost til trods kan enkeltstående episoder stadig give store trafikale udfordringer. Det var tilfældet i slutningen af november, hvor snefald gav udfordringer i dele af landet.









- Mildere vintre kan give en falsk tryghed. Selvom gennemsnitstemperaturen har været højere, har vi stadig set perioder med glatte veje, hvor en hurtig indsats har været nødvendig. Derfor er det stadig vigtigt, at trafikanterne husker at være opmærksomme og køre efter forholdene, især når vejret pludselig skifter, siger Freddy Emil Knudsen.









Vejdirektoratets vintertjeneste er aktiv frem til slutningen af april, og derfor kan de endelige tal for sæsonen nå at ændre sig. Hvis marts eller april byder på vintervejr, står beredskabet klar til at håndtere det.









Fakta:

Vejdirektoratet står for vintertjenesten på 3.800 kilometer statsveje i Danmark, mens kommunerne varetager de kommunale veje

I vintersæsonen 2024-25 var der ved udgangen af februar brugt 33.278 ton salt og udført 63 landsdækkende saltninger

Til sammenligning har gennemsnittet for de seneste 10 vintre været et saltforbrug på 41.600 ton og 79 landsdækkende saltninger

Vintertjenesten hos Vejdirektoratet råder over ca. 200 saltspredere og 450 sneplove - og overvåger vejene døgnet rundt i perioden fra 15. oktober til 30. april





