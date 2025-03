Drenge overfaldt buschauffør i Næstved

Mandag 3. marts 2025 kl: 12:21

Af: Redaktionen De tre drenge overfaldt buschauffører efter, at chaufføren havde bedt drengene om at dæmpe gemytterne og ikke mindst tage fødderne ned fra sæderne.De to anholdte blev sigtet for vold og blev afhørt på politistationen og løsladt igen først på aftenen.Den 17-årige smadrede også en rude i bussen, så han blev også sigtet for hærværk.I forbindelse med den 14-årige drengs medvirken er de sociale myndigheder blevet orienteret om sagen.