Fond håber på at få flere ansøgninger til forårets runde

Mandag 3. marts 2025 kl: 12:15

Af: Redaktionen Det gælder også, hvis man har ideer til projekter, der fremmer færdselssikkerheden i forhold til transport med lastbiler, eller hvis man er uddannelsesinstitution direkte rettet mod godstransport- og logistikområdet med ønsker om at støtte inden for videnspredning og uddannelse i forhold til løbende udvikling af uddannelsernes indhold og udvikling af nye uddannelser.







Det kan også være projekter til at styrke erhvervets image eller historie - for eksempel fastholdelse af dansk landevejstransports historie eller seniorarrangementer for forhenværende indehavere og ledere af vognmands- eller transportvirksomheder.







Eller måske til vognmænd, chauffører eller administrative medarbejdere i branchen, der på grund af færdselsuheld, alvorlig sygdom eller lignende er kommet i en trængt og ulykkelig situation.





Interesserede kan læse mere på FDE Fonden’s web-side - klik her: Interesserede kan læse mere på FDE Fonden’s web-side - klik





Fristen for indsendelse af ansøgninger er mandag 31. marts 2025.







© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.