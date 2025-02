Billigere natbusser betød flere passagerer

Fredag 28. februar 2025 kl: 12:06

Af: Redaktionen Fremgangen vækker glæde hos Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø, om som har ønsket af få nattaksten ændret.- Jeg er glad for, at så mange flere valgte at tage natbussen hjem i december. Formålet med at fjerne natbustillægget er at sørge for, at flest mulige passagerer kan komme trygt og sikkert hjem, og der er ingen tvivl om at lavere priser gør det mere attraktivt at tage bussen, siger han.Tidligere kostede det ekstra at rejse med natbus og afhængig af billettype skulle der tilkøbes en ekstra billet. Nu kan kunderne køre med natbussen på deres pendlerkort, rejsekort eller en almindelig enkeltbillet uden at skulle betale ekstra.- Det er blevet lettere og mere gennemskueligt for både nye og faste kunder at købe billet til natbusserne, siger Midttrafik's direktør, Lars Berg, der glæder sig også over passagerfremgangen.- Vores passagermålinger viser, at kunderne har taget godt imod det. Det er vi rigtig glade for. Vi håber selvfølgelig, at de nye kunder får øjnene op for, hvad den kollektive trafik kan tilbyde, så de vælger bus eller letbane en anden gang, siger han videre.