Myndigheder og maritime organisationer mødes til dialog om maritime sanktioner

Fredag 28. februar 2025 kl: 11:05

Af: Redaktionen Formålet med forummet er at styrke dialogen mellem myndigheder og de maritime organisationer om EU’s maritime sanktioner over for Rusland og håndtering af Ruslands skyggeflåde generelt.Forummet vil også give mulighed for, at de maritime organisationer kan løfte eventuelle udfordringer, herunder med efterlevelse af sanktionerne, ligesom de vil kunne komme med forslag til forbedringer og opstramninger af sanktionerne.I januar og februar kom der eksempler frem på, at maritime virksomheder i Danmark har solgt gamle tankskibe direkte eller indirekte til selskaber, der sejler i den russiske skyggeflåde.Det udløste et møde mellem Morten Bødskov og repræsentanter fra Danske Rederier, Danske Maritime, Danske Havne og Danske Shipping- og Havnevirksomheder, hvor man drøftede, hvordan man i fællesskab kan gøre mere for at håndtere den russiske skyggeflåde.På den baggrund nedsatte erhvervsministeren dialogforummet for maritime sanktioner.