Vognmandsforretning i Kastrup er endt i Skifteretten

Fredag 28. februar 2025 kl: 10:41

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Advokat Henrik Bernt Sanders, der har adresse i Amaliegade i København og har været likvidator i selskabet, er udpeget som kurator. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg.Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest tre uger efter bekendtgørelsen i Statstidende.Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til at anmelde sit krav til boets kurator inden fire uger efter bekendtgørelsen i Statstidende opgjort pr. 26. febraur.Mianne's Truckstyling/Nordbjørnen ApS med CVR-nummer 37004960 blev etableret 19. juni 2025 og var ejet af Marianne Foli Knudsen, der har adresse i Eket i Skåne.Virksomheden har vist underskud siden 2020 og havde oparbejdet en negativ egenkapital på 574.000 kroner ved udgangens af regnskabsåret 2023. Balancen var på 259.626.I 2020 havde virksomheden noteret syv ansatte, mens der i årene efter har været to ansatte.I forbindelse med det senest afsluttede regnskab opgjort 31. december 2023 skriver selskabets ledelse, at årets udvikling og resultat anses for utilfredsstillende. Og at "Selskabets fortsatte drift er betinget af, at der kan tilføres ny kapital. Det er tvivlsomt, om dette er muligt, hvorfor der er betydelig usikkerhed om selskabets fortsatte drift".