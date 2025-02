Lastbilchauffør blev taget i at have kørt på en andens førerkort 10 gange

KONTROL AF TUNGE KØRETØJER:

Torsdag 27. februar 2025 kl: 15:42

Af: Redaktionen Under kontrollen blev en lastbilchauffør sigtet for at have benyttet en anden persons førerkort 10 gange samt i 40 tilfælde ikke at have fulgt reglerne i forhold til brug af lastbilens takograf, der registrerer og overvåger køretøjets aktiviteter og føreren af køretøjets arbejdstid.

Føreren af en varevogn med påhængsvogn blev sigtet for kørsel uden førerret til at føre denne kategori.







Derudover blev nummerpladen på sættevogn inddraget på grund af synssag. To personer blev sigtet for ikke at medbringe korrekt fællesskabstilladelse, en chauffør havde ikke fornyet sit chaufføruddannelsesbevis og en person manglede det lovpligtige førerkort. En person var søgt af fogedretten, og han blev anholdt med henblik på fremstilling for fogedretten.





