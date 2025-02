Kommune i Thy vil rive bro ned

Torsdag 27. februar 2025 kl: 13:58

Af: Redaktionen

Baggrunden for ønsket om at rive broen ned, er, at den ikke har tilstrækkelig frihøjde til at tillade særtransporter at passere. Det betyder, at mange særtransporter er nødsaget til at benytte mindre kommuneveje, hvilket resulterer i betydeligt slid på vejene og ulempe for naboer og øvrige brugere.









Fjernelsen af broen vil bidrage til at holde særtransporterne på statsvejen, som er bedre egnet til denne type trafik, lyder det fra Thisted Kommune, som vurderer, at en nedrivning af broen ikke vil efterlade ejendomme uden adgang til vejnettet. Øvrige adgangsveje til de tilstødende ejendomme forbliver intakte.









Thisted Kommune har haft planerne i høring frem til 14. februar og vil snart tage endeligt stilling til planen.









Organisationerne Dansk Erhverv, DTL og DTL Kran-Blok Erfa er blandt dem, der har indsendt høringsvar. Svarene bifalder alle, at broen bliver fjernet.

