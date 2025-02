Uforklarlige bøder bør ikke være vognmænds ansvar

Torsdag 27. februar 2025 kl: 11:55

Af: Redaktionen Vognmand John Agervig Skovrup, der er formand for transportorganisationen ITD, er glad for transportministerens udmelding. Men han understreger, at den ikke er tilstrækkelig.- Vi har arbejdet vedvarende på at gøre myndighederne opmærksomme på de alvorlige systemfejl, og det er derfor positivt, at transportministeren nu lytter. Men det er stadig vognmændene, der skal bruge tid og ressourcer på at klage over bøder, de aldrig burde have haft. Vi opfordrer derfor fortsat til at suspendere alle bøder, indtil systemet beviseligt virker, siger han.Siden den nye kilometerbaserede og CO2-afhængige vejafgift blev indført, er der registreret et stort antal bøder, der er udskrevet på baggrund af fejl, som blandt andet skyldes problemer med signalet mellem betalingsbokse og registreringssystemet, forkert indtastede nummerplader eller strømsvigt i boksene.Ministeren lægger dog samtidig op til, at vognmændene selv skal tage sagen op med producenten af vejafgiftsboksene i de sager, hvor bøden skyldes fejl i den enkelte udbyders boks. Den løsning afviser John Agervig Skovrup.- Det er ikke farbart, at danske vognmænd selv skal slås med vejafgiftsboksudbyderne og bliver gjort ansvarlige for at bevise deres uskyld. Så ender vi i en situation, hvor vognmanden bliver klemt mellem stat og producent og skal bruge unødvendig tid på administrative byrder, siger John Agervig Skovrup.