Udenlandske lastbiler tegnede sig for 54 procent af bøderne i januar

VOGNMANDSORGANISATION EFTER AKTINDSIGT I VEJAFGIFTSBØDER:

Torsdag 27. februar 2025 kl: 11:45

DTL: Værre end frygtet

Af: Redaktionen - Det er værre, end vi havde frygtet, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.DTL oplyser på baggrund af aktindsigten hos Færdselsstyrelsen, at der frem til midt i februar udstedt 3.989 bødeforlæg til udenlandske lastbiler ud af i alt 7.432 bødeforlæg.Dermed er de udenlandske lastbiler overrepræsenteret i bødestatistikken, hvis man sammenholder dem med deres andel af den samlede trafik med lastbiler over 12 ton på de afgiftspligtige veje i Danmark.Ser man på de enkelte lande tegner polske lastbiler sig for godt 25 procent - omkring 1.000 - af bøderne til udenlandske køretøjer. Køretøjer fra Tyskland, Holland og Rumænien har tilsammen fået knap 2.000 bøder i perioden.DTL administrerende direktør Erik Østergaard mener, at den store overrepræsentation af udenlandske køretøjer i bødebunken bør være en øjenåbner for politikerne, der vedtager landets lover.- Vi har længe advaret om, at der ville opstå et problem med opkrævning af vejafgift fra udenlandske køretøjer, men de her tal overgår jo selv de mest pessimistiske forudsigelser, siger han og tilføjer, at vejafgiften i den nuværende situation kommer til at overgå problemerne med udenlandske køretøjer på p-afgiftsområdet.- Vi har igennem flere år kritiseret myndighedernes manglende justits omkring de ubetalte p-afgifter, hvor vi for flere år siden passerede et antal på 10.000 ubetalte p-afgifter til udenlandske køretøjer, som aldrig bliver opkrævet. Men med vejafgiften er vi oppe i en helt anden størrelsesorden, både når det kommer til antallet af køretøjer og dermed forseelser og ubetalt vejafgift, men ikke mindst i bødestørrelse, siger Erik Østergaad med henvisning til, at bøden for ubetalt vejafgift er på 4.500 kroner.Erik Østergaard mener, situation kalder på alvor og handling hos de ansvarlige politikere.Transportministeren vil med et lovforslag fordoble bødestørrelsen til 9.000 kroner fra 1. juli.Hos DTL peger man, at strakssanktioner ikke er en del af håndhævelsen af vejafgiften, da politiet ikke har fået nogen rolle at spille. Fra 1. juli 2025 skulle Sund & Bælt dog få mulighed for at standse og vende lastbiler ved Storebæltsbroens betalingsanlæg, men DTL fremhæver, at der er stor usikkerhed omkring effekten.- Alle ved tilsyneladende, at det her ender galt med snyd og store skyldige bødebeløb, så det er kun et spørgsmål om, hvornår regeringen og Transport-, Skatte- og Justitsministeriet får taget sig sammen og gennemfører en brugbar og virkningsfuld håndhævelse, som indbefatter fysisk kontrol, standsning og inddrivelse på stedet, før det skyldige beløb er betalt, siger DTL's direktør.