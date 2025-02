Ny motorvej på langs af Jylland lægges vest for Viborg

Onsdag 26. februar 2025 kl: 10:44

Fakta om motorvejen:

43,6 km ny motorvej

2 kørespor + nødspor i hver retning

5 tilslutningsanlæg

5 dalbroer - i alt 750 meter

8 store faunapassager

Ca. 38 ha erstatningsnatur

Anlægsbudget: 5,1 milliarder kroner

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen De 43,6 kilometer motorvej mellem Klode Mølle lidt nord for Engesvang og Løvel lidt nord for Viborg har et anlægsbudget på cirka 5,1 milliarder kroner (2025-priser).I forbindelse med den nye 43,6 kilometer motorvej i Jylland - der har projektnavnet Ny Midtjysk Motorvej - er flere linieføringer blevet undersøgt i en miljøkonsekvensvurdering.Miljøkonsekvensvurderingen var i offentlig høring i 2024, og i den forbindelse har der vist sig behov for at gennemføre en supplerende vurdering af forholdene for den beskyttede damflagermus, der overvintrer cirka 8 kilometer fra den vestlige linjeføring. Den supplerende vurdering ventes færdig til sommer og forventes ikke at påvirke den samlede proces, hvor forslag til anlægslov af Ny Midtjysk Motorvej fremsættes i efteråret 2025. Arbejdet med udbud, projektering og ekspropriation forventes at begynde i 2026. Motorvejen forventes at være færdiganlagt i 2032.