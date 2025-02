Fire banestrækninger bliver togløse i den kommende weekend

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 13:43

Af: Redaktionen

Det drejer sig om følgende strækninger:

Roskilde - Køge (Lokaltog)

Køge - Næstved

Mogenstrup - Nykøbing F

Vigerslev - Ringsted





Banedanmark oplyser, at opdateringen har været planlagt i længere tid og vil gøre det muligt at udnytte fordelene ved det nye system endnu bedre. Det nye signalsystem betyder blandt andet, at trafikstyringen kan centraliseres, og at trafikken kan afvikles mere effektivt.









- Jeg forstår, hvis passagerer finder det besværligt at skulle med togbus eller S-tog hen over weekenden. Men opdateringen er nødvendig for, at vi kan få mest muligt ud af signalsystemet, som er blevet installeret på flere strækninger i de foregående år. IT-systemet bliver forbedret, og vi får nogle flere funktioner i trafikstyringen, som bliver mere effektiv, siger direktør for signaler i Banedanmark, Kirsten Winther Jørgensen.









Ud over at lette arbejdet for trafiklederne kommer opdateringen til at rette fejl, så systemet kører bedre. I perioden efter at signalsystemet er blevet opdateret, må der forventes børnesygdomme, hvorfor Banedanmark og leverandøren være ekstra opmærksomme på fejl, og der vil være beredskab klar til at rette op.









- Det nye digitale signalsystem kommer på sigt til at betyde færre fejl og forsinkelser - også selvom vi på den korte bane indimellem er nødt til at forstyrre togtrafikken. For hver strækning, vi tager i brug med det nye system, bliver vi og leverandøren bedre til at håndtere de udfordringer, der måtte opstå, og samtidig bliver selve systemet stadig mere stabilt, siger Kirsten Winther Jørgensen.









Banedanmark opfordrer passagerer til at tjekke Rejseplanen eller MitTog-appen i weekenden, hvor arbejdet står på.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.