Varebil kørte ud foran lastbil

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 12:05

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi skriver i den seneste døgnrapport, at lastbilen efter sammenstødet fortsatte videre og ramte et el-skab og herefter ind i et buskads. Den 58-årige mandlige lastbilchauffør fra Odsherred slap uskadt.Føreren af varebilen blev slynget ud af bilen og kom alvorligt til skade. Han måtte reddes fri, hvorefter han blev fløjet med lægehelikopter til behandling. Kalundborgvej i Snertige blev afspærret og busruter omlagt. Uheldsstedet blev undersøgt af en bilinspektør, og først omkring klokken 16 kunne vejen genåbnes.









Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at den 39-årige mand senere blev meldt uden for livsfare.





