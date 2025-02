Kran faldt af blokvogn i en rundkørsel

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 11:57

Af: Redaktionen Politiet sendte en patrulje til stedet, som så kunne konstatere, at chaufføren på vogntoget selv havde fået kranen op på blokvognen igen - og at og ingen var kommet noget til.Specialister fra Tungvognscenter Øst fulgte op på, om reglerne for transporten var blevet fulgt. Det viste sig, at chaufføren ikke havde overholdt reglerne for særtransport, som han ikke havde søgt tilladelse til, så han fik ikke lov at fortsætte. Kranen blev læsset af et sikkert sted, hvorefter lastbilchaufføren måtte fortsætte uden. Chaufføren vil senere høre mere fra politiet i sagen.