Selskab siger farvel til fire ud af fem motorvejsrestauranter

Tirsdag 25. februar 2025 kl: 10:34

Af: Redaktionen Monarch blev etableret i 1990 i forbindelse med, at Vejdirektoratet udbød driften af 18 statslige rastepladser. Flere Monarch-restauranter er lukket i løbet af de seneste år i forbindelse med, at driften af tankstationerne har skiftet hænder.SSP Danmark fortsætter driften af en enkelt Monarch-restaurant, der ligger i DSB's gamle færgehavn på Knudshoved ved Nyborg.Ud over Monarch-restauranterne driver SSP Danmark flere andre restauranter på franchise-basis - eksempelvis Gorm’s, Bistro Sommelier, The Union Kitchen, Hallernes Smørrebrød og La Place.