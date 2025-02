Færre busser har konsekvenser for erhvervslivet

ANALYSE:

Mandag 24. februar 2025 kl: 13:22

Nøgletal fra analysen:

Køreplantimer for busser er faldet med 12 procent siden 2010, mens persontransportarbejdet er steget med 14,5 procent frem til 2023

I Vestjylland er køreplantimerne faldet med 27 procent fra 2010 til 2024. I Østjylland er der en lille stigning på 1 procent fra 2019 til 2024, men samlet set er der tilbagegang alle steder vest for Storebælt

I 2010 kørte de kommunale busser 43.600 timer på vejene i Holstebro Kommune. I 2024 var antallet af timer skåret ned til knap 16.000 -et fald på 66 procent

I Frederikshavn og Struer er over halvdelen af timerne i køreplanen forsvundet

Tønder Kommune har skåret alt andet buskørsel end skolebusser væk

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen DI Transport kalder analysens resultater for et bekymrende billede af udviklingen i busdriften. På trods af, at befolkningens transportbehov stiger, er bussernes køreplantimer faldet med 12 procent siden 2010.Analysen, der er baseret på buskøreplandata fra de regionale trafikselskaber og Trafikstyrelsen, viser, at der i dag er flere steder, hvor kun skolebuskørslen er tilbage. Når bussen ikke kører, kan det være vanskeligt for at få hverdagen til at hænge sammen i de berørte områder.DI peger på, at erfaringer viser, at flere afgange og afgange uden for myldretiden giver flere passagerer i busserne.- Den kollektive transport er centralt for vores sammenhængskraft, fordi den binder Danmark sammen og giver os muligheder. Mulighed for at komme på arbejde, mulighed for at passe uddannelse, fritidsaktiviteter, fritidsjob og fællesskaber. Alt det der får vores liv til at hænge sammen og giver den enkelte og samfundet værdi. Derfor skal vi som samfund prioritere den kollektive transport højt, siger transportpolitisk chef i DI Transport, Rune Noack.Han peger på, at 38 procent af de danske familier ifølge Danmarks Statistik ikke en bil til rådighed. I de største byer er andelen højere, mens flere familier i landområderne har bil. En rundspørge blandt Dansk Industri's medlemsvirksomheder i 2023 viste, at kollektiv transport har betydning for at kunne rekruttere medarbejdere hos syv ud af ti virksomheder.- Virksomheder rekrutterer ofte medarbejdere fra et stort opland, og derfor er det afgørende med sammenhængende kollektiv transport, så det også er muligt at søge arbejde i en anden kommune, selvom man ikke har bil, siger Rune Noack og peger på, at mange kommuner har udfordringer med at få pengene til at række, men investeringer i mobilitet og bedre kollektiv transport som eksempelvis relevante busforbindelser er også erhvervs- og uddannelsespolitik.- Det er tankevækkende at se tilbage til perioden under corona, hvor busforbindelser blev opretholdt under nedlukningen, fordi det var samfundskritisk infrastruktur, siger Rune Noack.Interesserede kan hente analysen ”Færre busser i store dele af landet”Interesserede kan se antallet af familier med ingen eller en bil i de forskellige kommuneInteresserede kan se antallet af timer, de lokale busser kører i de forskellige kommune