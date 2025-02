Bornholmerne rejste 30 procent billigere i 2024

Mandag 24. februar 2025 kl: 12:48

Af: Redaktionen

Bornholmslinjen har afleveret de realiserede gennemsnitspriser for den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm i 2024. Det blev et år, hvor 79.707,73 kroner på tværs af alle billetkategorier skilte gennemsnitspriserne fra de mål, kontrakten sætter. Beløbet indregnes nu i billetpriserne i 2026, som kontrakten foreskriver.









Et nærmere kig på priserne i 2024 viser et år, hvor den dynamiske prismodel sikrede, at bornholmerne rejste billigere end andre rejsende til og fra Bornholm. Rejsende med bornholmsk postnummer på den mest benyttede billet (almindelig lav bil) rejste 29,5 procent billigere i forhold til andre rejsende. I gennemsnit rejste bornholmerne til 341,10 kroner.









Andre rejsende opnåede en gennemsnitspris på 483,92 kroner. Set i forhold til den samlede gennemsnitspris for den almindelige lave bil, så rejste bornholmerne 24,4 procent billigere.









- Det betyder jo ikke, at en bornholmsk rejsende ikke kan møde en billet, som kan føles dyr. Men set fra et samfundsperspektiv og i et gennemsnit for alle så er en dynamisk prismodel den fordel for Bornholm, som det så ofte før er slået fast. Modellen sikrer bornholmerne billigere rejser, siger Kristian Durhuus, der er administrerende direktør i Molslinjen.









I 2024 nåede Bornholmslinjen for første gang over to millioner rejsende i et kalenderår.





