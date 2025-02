Militære transporter til Israel udløser demonstration i København

Mandag 24. februar 2025 kl: 10:21

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den svenske miljøaktivist, Greta Thunberg, er angiveligt blandt deltagerne.Demonstranterne mener, at rederiet ved at transportere militært udstyr til Israel, støtter det, som demonstranterne betegner som Israels folkemord.Israel har siden 7. oktober 2023 gennemført militære aktioner i palæstinensiske områder Gaza og på Vestbreden - og i Libanon - hvor mange tusinde mennesker har mistet livet. Vurderingen er, at over 46.000 palæstinensere har mistet livet, at 100.000 er blevet sårede og godt 10.000 er meldt savnet.I januar 2024 anklagede Sydafrika Israel for folkemord ved Den Internationale Domstol i Haag. Domstolen pålagde efterfølgende Israel at sikre, at landet ikke begik folkedrabshandlinger.