Ny transportoverenskomst er forhandlet på plads

Søndag 23. februar 2025 kl: 20:18

Alle anstrengelser værd



Nye elementer i aftalen



Forbedring af seniorordningen, med mulighed for finansiering af 46 seniorfridage

Nye tiltag for at sætte fokus på bedre trivsel på arbejdspladserne. Det sker gennem en ny konsulenttjeneste, der kan rådgive virksomheder med at fremme trivsel og bedre psykisk arbejdsmiljø og forebygge krænkende handlinger

Mere fokus på fleksibilitet både for virksomhederne ved at kunne planlægge arbejdstiden mere fordelagtigt, men også fleksibilitet for lønmodtagerne. Aftalen giver mulighed for at planlægge arbejde og privatliv bedre

Vigtigere end nogensinde

Af: Redaktionen Derudover fremhæver DI’s chefforhandler, viceadministrerende direktør Kim Graugaard, at aftalen på transportens område cementerer den danske model som et solidt grundlag under arbejdsmarkedet og dansk velfærdSammen med aftalen for to uger siden på industriens område - minimallønsområdet - er begge gennembrudsforlig på det danske arbejdsmarked i hus.- Jeg tror på, at vi har nået en afbalanceret aftale, der giver både plads til lønstigninger for lønmodtagersiden, men som også ligger inden for rammen, der bevarer en stærk konkurrenceevne. Også for vores medlemsvirksomheder i transportbranchen, siger Kim Graugaard.Forhandlingerne på transportens område blev indledt onsdag 8. januar. De afsluttende forhandlinger begyndte lørdag, og varede frem til klokken 13.00 søndag.Forhandlingerne omfatter den såkaldte Fællesoverenskomst, der gælder for lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere. Aftalen på normallønsområdet er den endelige overenskomstaftale for de dækkede medlemmer, mens den endelige lønstigning på minimallønsområdet, industriens område, aftales på virksomhederne.- Vi har forhandlet næsten et døgn. Men når først vi er i mål, så er anstrengelserne det hele værd. Vi lever lige nu i en verden i opbrud - alting synes usikkert. Men med denne aftale er vi med til at sikre ro på arbejdsmarkedet, forudsigelighed i lønudviklingen og stærk dansk konkurrenceevne i tre år frem, siger Kim Graugaard.Transportaftalen læner op ad industriens gennembrudsforlig, så nogle vil genkende elementer fra industri-aftalen. Men aftalen indeholder også en række nye elementer, som begge parter fremhæver.Kim Graugaard ser det alt i alt som en afbalanceret og ansvarlig aftale.- Forholdene for både arbejdstagere og arbejdsgivere bliver bedre. Danskerne kan regne med den danske model, siger han og fortsætter:- Danmarks første overenskomst blev aftalt for mere end 100 år siden - og hver eneste aftale siden da er vigtig og historisk. Men især denne. Når verden skælver, så er det vigtigere end nogensinde, at den danske model står som en del af et fast grundlag under Danmark. Denne 3-årige aftale er skabt i urolige tider - derfor er den så vigtig.Interesserede kan læse mere om den nye fællesoverenskomst her:





