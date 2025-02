Chauffør- og vognmandsrepræsentanter forhandler videre om transportoverenskomst

Fredag 21. februar 2025 kl: 12:59

Af: Redaktionen Forhandlingsudvalgene er indkaldt med et mål om at opnå en aftale på Fællesoverenskomsten, der dækker lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere.En aftale mellem DI og 3F Transport vil være gennembrudsforlig på normallønsområdet og sætte rammerne for 186.000 lønmodtagere.Forhandlingerne foregår i Industriens Hus. Fra 3F Transport er forhandlerne formand Jan Villadsen, forhandlingssekretær Flemming Overgaard og forhandlingssekretær Karsten Kristensen. Fra Dansk Industri føres forhandlingerne af viceadministrerende direktør Kim Graugaard, vicedirektør i DI Niels Grøn og vicedirektør i DI Christoffer Thomas Skov.