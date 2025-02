Rederikoncern omsatte mere og tjente mindre

Fredag 21. februar 2025 kl: 11:35

Af: Redaktionen

I 2024 opnåede DFDS en positiv organisk vækst og fortsatte med at standardisere og digitalisere netværk for at forbedre kundeservicen og driftseffektiviteten. DFDS intensiverede også sin indsats for medarbejdersikkerhed og er fortsat godt på vej til at nå koncernens mål for grøn omstilling.









Ud over organisk vækst udvidede DFDS også sit netværk i 2024 gennem købene af FRS Iberia/Maroc (færgeruter på Gibraltarstrædet) og Ekol International Transport (tyrkisk transport- og logistikselskab).









Omvendt solgte DFDS sidste år ruten Olso-Frederikshavn-København, da den flugtede mindre og mindre med koncernens strategiske fokus.









- Fra et økonomisk perspektiv levede vores resultater ikke op til forventningerne, også på grund af en betydelig resultatnedgang I fjerde kvartal. Mens et EBIT på 1,5 milliarder kroner for 2024 er utilfredsstillende, er vores netværks underliggende styrke intakt, om end vi har konkrete udfordringer at løse i 2025, før vi igen kan levere et tilfredsstillende indtjeningsniveau, siger DFDS' koncernchef, Torben Carlsen, i en kommentar til årsrapporten for 2024.









Han peger på, at 2025 bliver et overgangsår med to veje til at lægge grundlaget for at forbedre de økonomiske resultater.









Den første vej er fortsat at beskytte og øge omsætningen og indtjeningen i koncernens forretningsenheder, hvor de flestes indtjening forventes opretholdt eller forbedret i 2025.









Den anden vej i 2025 er at løse tre specifikke fokusområder: Tilpasning af færgedriften i Middelhavet til det ændrede konkurrencemiljø. Turnaround af Ekol International Transports resultat til breakeven ved udgangen af 2025, og komme i mål med logistik-aktiviteternes turnaround projekter, der blev sat i gang i 2024.









I 2024 udloddede DFDS I alt 599 millioner kroner til aktionærerne. Bestyrelsen vil foreslå den ordinære generalforsamling, at der ikke udloddes kapital til aktionærerne i 2025 for at prioritere en nedgearing af kapitalstrukturen.









Når det gælder forventning til resultatet for 2025 afspejler den de afdæmpede forventninger til europæisk økonomisk vækst og de specifikke fokusområder nævnt ovenfor. DFDS forventer et driftsresultat (EBIT) på omkring 1 milliard kroner i 2025, hvor DFDS fra slutningen af marts åbner færgeruter på Jersey i Den Engelske Kanal ud for den franske kyst baseret på en 20-årig koncessionsperiode.













DFDS - Resultat for 2024 sammenholdt med året før Millioner kroner 4. kvt. 2024 4.kvt. 2023 (Tilrettet) Ændring i procent Hele året 2024 Hele året 2023 (Tilrettet) Ændring i procent Omsætning 7,196 6,832 5 29,753 27,304 9 EBITDA 743 993 -25 4,440 4,890 -9 EBIT 2 358 -99 1,506 2,326 -35 Justeret frit cash flow 164 1,392 -88 957 2,773 -65 ROIC - procent* - - - 4.4 7.6 -42 *ROIC er et nøgletal og en forkortelse for ”Return On Invested Capital”, som på betyder ”afkast på den investerede kapital”. Nøgletallet er et mål for, hvor godt et afkast en virksomhed har generet set i forhold til den investerede kapital i virksomheden. (Kilde: Finansforbundet)

