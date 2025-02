Region investerer i flere letbanetog og afgange

Torsdag 20. februar 2025 kl: 11:52

Investering i nye tog og infrastruktur

Fakta om Aarhus Letbane:

Siden 2019 har 30 millioner passagerer rejst med Aarhus Letbane

Prognoser for passagervæksten på Aarhus Letbane viser, at den eksisterende bane skal kunne betjene mellem 8 og 10 millioner passagerer i 2030. Væksten skyldes primært den store bosætningsudvikling langs letbanen - eksempelvis i Hornslet og i Odder

Aarhus Letbane råder i dag over 26 letbanetog, som er fuldt disponerede med den nuværende drift. Kapaciteten er i stigende grad udfordret i spidsbelastningsperioder

Otte nye letbanetog vil kunne understøtte den forventede passagervækst

Lånegarantien på 500 millioner kroner fra Region Midtjylland dækker køb af de nye tog, etablering af nyt krydsningsspor ved Rude Havvej, infrastrukturændringer og et nyt depot

Af: Redaktionen Sidste år kørte over 6,3 millioner mennesker med Aarhus Letbane. Med stigende efterspørgsel og udvikling af boligområder, er der behov for mere kapacitet. Hos Aarhus Letbane og Region Midtjylland vurderer, at letbanen i 2030 årligt skal kunne betjene mellem 8 og 10 millioner passagerer.Derfor har Forretningsudvalget i Region Midtjylland besluttet at yde en lånegaranti på op til 500 millioner kroner, der blandt andet skal gå til at købe otte nye letbanetog. De nye letbanetog skal sikre borgerne et bedre transporttilbud med hyppigere afgange. Beslutningen skal endeligt vedtages af regionsrådet på mødet onsdag 26. februar.- Vi oplever en stigende efterspørgsel på letbanen, og det er afgørende, at vi kan tilbyde borgerne et attraktivt og effektivt kollektivt transportmiddel. Med denne investering sikrer vi, at letbanen med sine el-drevne tog kan følge med udviklingen og fortsat være en stærk, bæredygtig transportløsning for regionens borgere, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).Sammen med Aarhus Kommune stiller Region Midtjylland en samlet lånegaranti på en milliard kroner.Regionen ejer halvdelen af Aarhus Letbane, mens Aarhus Kommune ejer den anden halvdel. Derfor deles de to parter om regningen.Af Region Midtjyllands bidrag går cirka halvdelen til køb af otte nye letbanetog. Heraf reserveres 20,4 millioner kroner til etablering af blandt andet et krydsningsspor ved Rude Havvej i Odder. Et krydsningsspor giver mulighed for, at to letbanetog på en et-sporet banestrækning kan passere forbi hinanden.- I Region Midtjylland tager vi ansvar for den kollektive trafik. Investeringen i et nyt krydsningsspor er afgørende for at kunne implementere kvartersdrift på Odderbanen, hvilket vil gøre letbanen til et endnu mere fleksibelt og attraktivt transportmiddel for pendlere i området, siger Bent B. Graversen (V), der er formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling.Den resterende del af regionens lånegaranti - 235,3 millioner kroner - dækker mulige infrastrukturændringer, et nyt depot og et usikkerhedstillæg. Disse midler vil dog først blive frigivet, når udbuddet af de nye tog er gennemført.