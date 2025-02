Regional trafik og data hjælper unge vej til en uddannelse

Torsdag 20. februar 2025 kl: 10:07

Geografi må ikke blive en barriere



Nødvendigt med regional trafik



Fakta: Sammenhængen mellem kollektiv trafik og uddannelse i Region Midtjylland:

I byerne er det hver elvte ung, der ikke går på en ungdomsuddannelse. I landdistrikterne er det hver fjerde

Andelen af unge uden uddannelse er størst i Vestjylland, hvor geografiske barrierer og manglende transport spiller en afgørende rolle

Regionens analyse viser, at bedre transportmuligheder øger chancen for, at unge vælger og gennemfører en uddannelse

Region Midtjylland identificerer huller i transporten og tilpasser ruter og forbindelser for at sikre, at alle unge har adgang til uddannelse

Region Midtjylland har ansvaret for de regionale busser, togdriften på strækningerne Thyborøn-Lemvig-Vemb og Holstebro-Skjern og den regionale kørsel på Aarhus Letbane

Kommunerne i regionen har ansvaret for at bestille og betale de busser, der kører inden for deres egne kommunegrænser

Kortet øverst viser kommunernes primære uddannelsesbyer i Region Midtjylland samt dækningen af regionale busruter og jernbaneforbindelser. I analysen er det forudsat, at elever transporterer sig selv op til tre kilometer til en busrute eller togstation og derfra nå deres uddannelsesby. Kortet markerer en tre-kilometer buffer (brune buffere og blå cirkler) omkring ruter og stationer samt en 5-km buffer (grønne cirkler) i uddannelsesbyerne.

Af: Redaktionen Forklaring til kortet findes nederst. (Illustration: Region Midtjylland)Hvis man er ung og bor i landdistrikterne med begrænset adgang til kollektiv trafik, er der tre gange så høj sandsynlighed for, at man ikke er i gang med en ungdomsuddannelse sammenlignet med unge på samme alder, der bor i byerne. Det viser en analyse fra Region Midtjylland.Mens det i mindre byer og landdistrikterne er hver fjerde ung, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, er det hver elvte ung i byerne.- Derfor spiller regional trafik på tværs af kommunegrænser en afgørende rolle for mange unges mulighed for at tage en ungdomsuddannelse, siger Bent B. Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland.- Uden den regionale kollektive trafik vil forskellen formentligt være endnu større, og antallet af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse udenfor byerne, vil være endnu højere. Det handler om at give de unge reelle valg. Så når vi i Region Midtjylland sikrer gode transportmuligheder på tværs af kommuner, sikrer vi også, at muligheden for at tage en uddannelse ikke afhænger af postnummeret, siger han videre.Analysen understreger, at kollektiv transport er en forudsætning for, at unge kan tage den ungdomsuddannelse, de ønsker. Og når Region Midtjylland vil sikre, at uddannelse er tilgængelig for alle - også i landdistrikterne - spiller data en vigtig rolle.- Ved at dykke ned i data kan vi se, hvor hver enkel ung i regionen ønsker at tage en ungdomsuddannelse. Samtidig har vi data, der viser, hvor transporten halter. Ved at kombinere vores viden om unges uddannelsesvalg og transportmønstre kan vi handle og sørge for, at geografien ikke bliver en barriere for uddannelse, siger Kim Kofod Hansen, der er udviklingsdirektør i Region Midtjylland.Han forklarer, at i områder med færre uddannelsestilbud og begrænsede muligheder for at benytte kollektiv transport identificerer Region Midtjylland huller og laver tilpasninger.- Her kan en simpel justering være forskellen mellem at starte og falde fra, siger Kim Kofod Hansen og fortsætter:- Med andre ord bruger vi vores indsigt til at sikre, at ingen unge hindres af geografien, for selv en mindre justering i transporten kan gøre en kæmpe forskel.I Region Midtjylland viser tallene for de unge på ungdomsuddannelser, at mange bor i én kommune, men går i skole i en anden.Regionens bus- og togdrift på tværs af kommunegrænser bidrager dermed til, at de fleste unge i regionen kan benytte den uddannelsesinstitution, de ønsker.Og for mange uddannelsesinstitutioner er regionens transporttilbud afgørende, for uden gode bus- og togforbindelser kan mange unge ikke komme frem, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for gymnasier og erhvervsskoler i oplandet.- Vi er helt afhængige af, at de unge kan komme frem til os, siger rektor på Struer Statsgymnasium, Mads Brinkmann Petersen.- I en verden uden regional, kollektiv trafik vil vi miste elever, og i sidste ende kan det betyde, at vi ikke kan opretholde vores uddannelsestilbud, påpeger han.Region Midtjyllands mål er at skabe en attraktiv kollektiv trafik i regionen, så flere borgere får lyst til og mulighed for at bruge busser, tog og letbane.Interesserede kan læse mere om Region Midtjylland's arbejde med mobilitet