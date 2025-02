Lille lastbil var for stor

Onsdag 12. februar 2025 kl: 10:06

Af: Redaktionen Ifølge politiet kilede lastbilen, der fik omfattende skader, sig fast under broen, der leder jernbanen mellem Ringsted og Roskilde over Vestergade i Viby Sjælland. Vejen var spærret, imens myndighederne arbejdede på stedet.Broen har en skiltet frihøjde på 2,8 meter.En tekniker fra BaneDanmark besigtigede jernbanebroen og konstaterede, at den ikke havde ikke taget skade ved påkørslen, så togtrafikken kunne fortsætte uhindret.Lastbilen blev trukket fri og fjernet fra stedet, og skadernes omfang og erstatningsspørgsmålet skal nu afgøres. Føreren af lastbilen var en 25-årig mand fra Glostrup.