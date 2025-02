Vejafgiftsystem har udskrevet 200 bøder på et forkert grundlag

TRANSPORTORGANISATION VIL KLAGE:

Mandag 10. februar 2025 kl: 10:51

Af: Redaktionen Midt i januar lød det fra Sund & Bælt, at bøder, der var udsendt fra og med 1. til og med 8. januar ville blive annulleret.Hos ITD mener man, at der er fejl i systemet, da medlemsvirksomheder har oplevet at få bøder, selvom den elektroniske enhed, der har været monteret i deres biler, har registreret bilens kørsel korrekt.Det koster en bøde på 4.500 kroner, hvis man kører på de afgiftbelagte veje - godt 10.000 kilometer - uden at betale afgift.Hvis en vognmand ikke kan acceptere en bøde, kan vognmanden gøre indsigelse. Hvis han kan dokumentere, at vejafgiften er betalt korrekt, vil Sund & Bælt annullere bøden.