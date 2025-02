Seks nye kontrollører skal sikre billetbetalingen

FYNSKE BUSSER OG LETBANE:

Mandag 3. februar 2025 kl: 12:32

Ny kontrolmodel skal sikre bedre indsats



Af: Redaktionen Vi har skruet op for indsatsen, fordi vi vil sikre, at alle kunder betaler deres del. Det er ikke fair over for de mange, der køber billet, hvis nogle få snyder sig til gratis transport. Fremover vil det være markant sværere at slippe afsted uden gyldig billet, siger FynBus’ direktør, Rasmus Bach Mandø, og fremhæver:- Det betaler sig ikke at snyde.Prisen for at blive taget uden billet - gyldig rejsehjemmel - er en kontrolafgift på 1.000 kroner. Hvis afgiften ikke betales, løber der yderligere udgifter på, og i værste fald sendes den videre til Gældsstyrelsen, som vil sikre opkrævningen.Ansættelsen af de nye kontrollører er en del af en strategi om at motivere flere kunder til at købe billet og dermed bidrage til de samlede billetindtægter. Den nye indsats er baseret på en netop vedtaget model, hvor hver kommune selv kan tilkøbe det kontrolniveau, de ønsker. For Odense og Region Syddanmark betyder det en markant styrkelse af kontrollen.

FynBus fremhæver, at de seks nye kontrollører i løbet af januar har gennemgået et intensivt oplæringsforløb. Under vejledning fra erfarne kolleger er de blevet klædt på til at sikre en effektiv og professionel kontrol, der samtidig skal udstråle god service og tryghed.







Slut med frihjul

- Vi vil gerne sende et klart signal til vores kunder: Det kan ikke betale sig at prøve lykken uden billet. Vi håber, at indsatsen bliver godt modtaget, for vores mål er at skabe en retfærdig, sikker og god rejseoplevelse for alle, Rasmus Bach Mandø, der tilføjer, at udviklingen vil blive fulgt nøje, og at yderligere oprustning ikke kan udelukkes fremadrettet.





De fynske passagerer kan altså se frem til en langt skarpere kontrolindsats fra februar, så det er det op til dem at sikre, at rejsen starter med en gyldig billet.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.