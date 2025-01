Transportvirksomhed i Kolding tog to af samme slag

Mandag 13. januar 2025 kl: 12:23

Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Længde på repos: 4.400 mm

Længde på nedbygget del: 9.050 mm

Cyklistværn i begge sider

Gardin-opbygning:

Skydetag på kraftige forbukkede alu-vanger med 400 mm manuelt hævetag

2 stk. sandwich stålbagdøre med plywood imellem

Bunden, der udført i 28 mm hårdttræsplanker, er godkendt til en belastning på 9.000 kg

4 stk. forskydelige sidestolper med bræddeholdere plus ekstra stolper på repos inklusiv 40 stk. alu-brædder

2 stk. rustfrie værktøjskasser i venstre side

16 mm rundjern under kantrammer i fuld længde

Surringsringe i kantrammer for hver 1.000 mm

2 x 3 par kæpstok-huller i kantrammer på repos

3 x 6 par kæpstok-huller i kantramme og centervange på nedbygget del

24 stk. kæpstokke inklusiv to magasiner

Strøkasse med net i bunden

Containerlåse til to 20-fods og en 40-fods container

Bom til containere

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Tredie aksel er selvstyrende

XL godkendte og med en tilladt totalvægt på 40.000 kg

Lidt om ITS Danmark A/S:

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Om de to nye nedbyggede Kel-Berg gardintrailere:De nye gardintrailere er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.ITS Danmark A/S har hovedsæde i Kolding og specialiseret sig i international ekspres- og kurerkørsel i Europa. ITS Danmark A/S, der har terminaler i Kolding og i Stavanger i Norge til håndtering af ekspres- og stykgods, har ugentlige afgange mellem Danmark og Aberdeen i Skotland, samt specialtransporter med lastbil rundt i Skandinavien og Europa. På terminalen i Kolding råder ITS Danmark A/S over 10.000 kvadratmeter indhegnet grund med 700 kvadratmeter terminalfaciliteter til blandt andet omlæsning, håndtering af gods, toldbehandling og crating og pakning af gods i færdiglavede og tilpassede trækasser.