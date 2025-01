Banemand bliver ny direktør i brancheorganisation

Tirsdag 7. januar 2025 kl: 13:29

Hakon Iversen bliver ny direktør i DI Transport. (Foto: Banedanmark)

Af: Redaktionen

Hakon Iversen kommer til DI Transport med en årelang erfaring fra Slotsholmen og transportsektoren og med indblik i transport til lands, vands og i luften efter flere ledende stillinger i Transportministeriet.









I dag er Hakon Iversen administrerende direktør i Banedanmark, hvor han har spillet en central rolle i udviklingen og moderniseringen af Danmarks jernbaneinfrastruktur.









Hos Dansk Industri fremhæver man, at ans baggrund inden for både strategisk ledelse og praktisk implementering gør ham til den ideelle profil til at lede DI Transport ind i fremtiden.









- Jeg er utroligt glad for at kunne byde Hakon velkommen som ny branchedirektør i DI Transport. Han har en imponerende track record og en dyb forståelse for de udfordringer og muligheder, som transportsektoren står overfor – herunder den grønne omstilling og udviklingen af grønne brændstoffer. Jeg er overbevist om, at han vil være med til at styrke vores indsats for at skabe en mere effektiv, bæredygtig og innovativ transportsektor i Danmark, siger Emil Fannikke Kiær, der er erhvervs- og medlemsdirektør i Dansk Industri.









I DI Transports bestyrelse er der også tilfredshed med ansættelsen af den nye direktør.









- Det er en dejlig start på det nye år, at Hakon har takket ja til at blive en del af holdet. Han kommer med en væsentlig erfaring, som jeg er sikker på, bliver et stort aktiv for hele transportbranchen. Han er den helt rigtige profil til at skabe synlige og mærkbare resultater for vores medlemmer og gennemføre vores strategi om at vinde på den grønne omstilling, siger Jesper Nørgaard, der er bestyrelsesleder i DI Transport.









Hakon Iversen selv ser frem til de nye udfordringer i sin nye stilling.









- Jeg glæder mig utroligt meget til at blive en del af DI Transport og arbejde sammen med de mange dygtige kollegaer, aktører og virksomheder i branchen. Sammen kan vi fortsætte med at udvikle og forbedre transportsektoren til gavn for både virksomheder og samfundet som helhed, siger Hakon Iversen, og fortsætter:









- Der er nok at tage fat på, for eksempel en fair grøn omstilling af godstransportbranchen baseret på nye drivmidler og en god ladeinfrastruktur, en strategisk plan for beskyttelse af kapaciteten på de danske erhvervshavne og en konkurrencedygtig kollektiv transport.

