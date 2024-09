Politiet sigtede 48 chauffører og en række virksomheder efter tungvognskontrol

Tirsdag 24. september 2024 kl: 13:51

Lille trailer vejede 48 procent for meget

Af: Redaktionen Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Trafikstyrelsen, Forsvaret, Motorstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fiskeristyrelsen og Beredskabsstyrelsen deltog sammen med politiet multikontrollen i sidste uge, der var koncentreret omkring motorvejsrastepladserne Kildebjerg Nord og Kildebjerg Syd på Motorvej E20, men havde også opsøgende patruljer i området nær de to rastepladser.Som udgangspunkt er der ved multikontroller, hvor en række forskellige andre myndigheder deltager i politiets kontrol, fokus på de tunge køretøjer som lastbiler og busser, men i princippet kontrolleres alle køretøjer, hvis de vækker en myndigheds opmærksomhed.Tungvognscenter Syd kontrollerede i alt 117 køretøjer. Heraf var de 53 registreret i udlandet. Ud af de 117 kontrollerede køretøjer rejste politiet sigtelse mod 48 chauffører og en række virksomheder.



Typiske forseelser var fejl og mangler ved køretøjet, overtrædelse af regler om transport af farligt gods, overtrædelse af køre/hviletidsbestemmelserne, overlæs og anvendelse af mobiltelefon under kørslen.







Nogle af de lidt mere specielle overtrædelser var blandt andet en lastbil, hvor motorstyringen var manipuleret, og hvor partikelfilteret var udboret.







En anden sag omhandlede transport af 19 tons jernplader, der ikke var tilstrækkeligt sikret mod at skride. Overtrædelsen medførte på grund af farligheden en betinget frakendelse af førerretten.





En tredje sag omhandlede en bus, der havde et efterspændt påhængskøretøj. Her viste det sig, at påhængskøretøjet ikke kunne bremse på tre ud af fire hjul.







Fyns Politis færdselsafdeling havde dertil 13 sager af forskellig karakter. En af dem omhandlede en trailer, der var koblet til en personbil. Politiet konstaterede, at der blandt andet var løse bolte på tilkoblingen samtidigt med, at traileren vejede 48 procent mere, end bilen måtte trække. Samlet blev der udstedt en bøde på 7.000 kroner for disse forhold.







De øvrige myndigheder, der deltog i multikontrollen, kontrollerede tilsammen 278 køretøjer. Nogle af dem kan være sammenfaldende med køretøjer kontrolleret af politiet. Flere af kontrollerne udløste kørselsforbud, indkaldelse til syn eller opfølgende undersøgelse af lovligheden af den udførte kørsel eller transport.









