Containerskib på sprit sejler mellem Europa og Asien

Tirsdag 10. september 2024 kl: 15:10

Lidt om methanol:

Lidt om containerskibet »Antonia Maersk«:



Af: Redaktionen A. P. Moller - Maersk har planer om at søsætte yderligere 20 methanoldrevne skibe frem mod 2027.Antonia Maersk sejler på på bio-metanol, hvilket ifølge A. P. Moller - Maersk betyder, at skibet udleder 280 ton mindre CO2 dagligt sammenlignet med et tilsvarende skib, der sejler på fossilt brændstof.Tidligere i år satte A. P. Moller - Maersk det mindre methanol-drevne containerskib »Laura Maersk« ind på en intraeuropæiske rute med Göteborgs Hamn og Bremerhaven som nogle af anløbshavnene.I forbindelse med, at A. P. Moller - Maersk har indsat »Antonia Maersk« på ruten mellem Göteborg og havne i Asien, oplyser Göteborgs Hamn, at der i dag er omkring 30 containerskibe, der sejler p åmethanol - og at en række rederier samlet har afgivet ordre på op mod 300 methanoldrevne skibe. Methanoldrevne skibe udgør dermed omkring 10 procent af det samlede antal bestilte skibe på de forskellige skibsværfter.Methanol, der er det samme som træsprit, betegnes af mange som et nøglebrændstof til søfartenMethanol er ved normal temperatur en flydende og farveløs væske, som er enkel at håndtere efter eksisterende regler og retningslinier.Bio-methanol produceret ud fra biomasse mindsker CO2-slippet med omkring 65 procent sammenlignet med fossilt brændstofLastkapacitet: 16.592 teuLængde: 350,59 meterBredde: 53,5 meterDybgang: 18 meterSøsat: februar 2024